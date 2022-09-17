MOTOR ARIZASI YAPAN GYROCOPTER ZEYTİNLİĞE ZORUNLU İNİŞ YAPIP, AĞAÇLARA ÇARPTI

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, turistik gezi için havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinliğe zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan gyrocopterdeki Pilot Erkan Hoş (56) ile yolcu Gökhan Molla (34), kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir Havalimanı'ndan Pilot Erkan Hoş yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Gökhan Molla ile havalanan döner kanatlı ve pervaneli hava aracı 'gyrocopter', Marmara Denizi üzerinde tur atmaya başladı. Ancak bir süre sonra gyrocopterde motor arızası meydana geldi. Deniz kıyısındaki zeytinliğe kontrollü iniş yapmak isteyen Pilot Erkan Hoş yönetimindeki gyrocopter, sert iniş yaparak zeytin ağaçlarına çarpıp, dalların arasında asılı kaldı. Pilot Erkan Hoş ile gyrocopterde yolcu olarak bulunan Gökhan Molla kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk kontrolleri yapılan 2 kişi, tedbir amaçlı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yolcu Gökhan Molla'nın kalkıştan kısa bir süre önce video çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüldü. Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.