Motorine zam mı gelecek? Motorin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar olacak?

Motorine zam mı gelecek? Sorusu, birçok kişi tarafından sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Yıl içerisinde birçok kez zamlanan motorin için bir zam daha yolda gözüküyor. Araç sahiplerini tedirgin eden Motorine zam mı gelecek? Sorusu, oldukça sık sorulan sorular arasında. Peki Motorine zam mı geliyor? Motorin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

Döviz kurundaki ve Brent petroldeki dalgalanma devam ediyor. Bu sebeple bu dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da bir hayli yansıyor. Bu gece yarısı gelecek zam ise 1 lira 26 kuruş olarak bekleniyor. Aynı dalgalanmadan etkilenen bir diğer ürün ise benzin. Fakat şu an için benzine gelecek bir zam söz konusu değil.

MOTORİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

1 lira 10 kuruşluk zammın ardından, bu gece yarısından itibaren gelecek olan zamla birlikte motorinin güncel fiyatı İstanbul'da 24,44 TL'ye, Ankara'da 24,55 TL'ye ve İzmir'de 24,57 TL'ye yükselecek. Daha öncesinde yapılan zamlarla birlikte motorin fiyatı bu gece itibariyle 24 TL'yi aşacak. Birçok farklı etken ile belirlenen motorin fiyatı, farklı kentlere göre ve dağıtım şirketlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Döviz kurundaki ve Brent petroldeki dalgalanma sebebi ile motorin ve benzindeki dalgalanma devam etse de şimdilik benzin için gelecek bir zam söz konusu değildir. Bu durum ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilmektedir.