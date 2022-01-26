Motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı suçundan aranan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin çaldığı motosikleti uyuşturucu madde karşılığında takas ettiği anlaşıldı.

Manavgat ilçesi, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 24 Ocak Pazartesi günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat KOM Timi tarafından başlatılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayı şüphelilerinin B.B. ve S.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili düzenlenen operasyonda iki şüpheli, çalınan motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüpheli B.B.'nın yapılan üst aramasında satışa hazır 17 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin çalıntı motosikleti A.Ç. isimli şahsa uyuşturucu madde karşılığında takas ettiğinin anlaşılması üzerine şüpheli A.Ç. yakalanarak, yapılan üst aramasında 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.D. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.B., uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA