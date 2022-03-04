Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu

04.03.2022 10:13

Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutunduANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kanal yolunda seyir halindeki motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu.

Kaza, Demirciler Mahallesinden D-400 Karayolu istikametine seyir halindeki Ali Köken'in kullandığı 07 LNL 11 plakalı otomobile, Sol Sahil Sulama önünde kanal yolunda Manavgat istikametinden Karaöz istikametine seyir halindeki Bilal Arslan'ın kullandığı 07 LIK 92 plakalı motosikletin yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada, yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü Bilal Arslan yaralandı. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif atlatan Arslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu
Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu
Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu

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Bilal Arslan, Ali Köken, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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