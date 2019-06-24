Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada

1 saat önce

BURSA'da İznik yolu üzerinde şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın (57), 19 gün sonra hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada, System.String[]
BURSA'da İznik yolu üzerinde şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın (57), 19 gün sonra hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'daki bir hastaneye sevkedildi. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz, 22 Haziran'da hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün ve motosikletin kavşakta çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın metrelerce sürüklendiği ve çöp konteynerine çarparak durduğu görüldü. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, minibüs sürücüsü Ahmet A., çıkarıldığı mahkece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- Orhangazi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:11 Kaynak: DHA
kaza, bursa, iznik, er, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İneklerini satıp manda yetiştirmeye başladı! Sütün litresini 10 liradan satıyor Oyuncu Hasan Kaçan, "Yerim onun yanıdır" diyerek seçimlerde desteklediği siyasetçiyi duyurdu 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı "Cumhurbaşkanı Erdoğan neden kaybetti? Ekrem İmamoğlu nasıl kazandı?"

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:22:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]