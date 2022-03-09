Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

09.03.2022 12:17
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Hüseyin Ali idaresindeki plakasız motosiklet, Sincik Kaymakamlığı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Başar'a, çarpmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Osman Başar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Osman Başar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman Başar'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken motosiklet sürücüsü Hüseyin Ali ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
56 bin liralık araca yanlışlıkla 1 milyon liralık teklif verdi 56 bin liralık araca yanlışlıkla 1 milyon liralık teklif verdi AK Partide vefa buluşmaları sürüyor AK Partide vefa buluşmaları sürüyor

Devlet Hastanesi, Hüseyin Ali, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Adamı serbest bırakan hakim ve savcı için inceleme izni çıkarıldı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:23:21. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement