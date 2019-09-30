Son Dakika Haberleri: Motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı
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Motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz U. idaresindeki 67 T 8145 plakalı ticari taksi, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Jandarma Komutanlığı lojmanları mevkisinde Gültekin A. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve yanındaki Ayşe A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosikletle ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı

Jandarma, Yığılca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:29 Kaynak: AA
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