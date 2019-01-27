Son Dakika Haberleri: Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı

Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı

1 saat önce

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sow, "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler" notunu düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Moussa Sow, Spor
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