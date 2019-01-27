Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı
1 saat önce
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Fenerbahçe
'nin eski futbolcularından Moussa Sow
, sarı lacivertli kulüpte forma giydiği dönemde başkanlık yapan Aziz Yıldırım
ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sow, "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için, ama özellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler" notunu düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:36 Kaynak: DHA
Sow'dan Aziz Yıldırım Paylaşımı: Benim İçin Babasınız
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