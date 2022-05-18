Mozambik'te 30 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası tespit edildi - Son Dakika
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Mozambik'te 30 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası tespit edildi

18.05.2022 15:34
Mozambik'te 30 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 1992'den bu yana ilk kez çocuk felci vakası tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te 1992'den bu yana ilk kez çocuk felci vakası tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ Mozambik Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Tete bölgesinde bir çocukta çocuk felci tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki en son çocuk felci vakasının 1992'de ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, yeni vakanın Malavi'de tespit edilen vakayla benzer olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu vakanın Afrika merkezli olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Malavi'de 17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocukta 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası tespit edilmiş, bu "Afrika'daki ilk vaka" olarak kayıtlara geçmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Afrika ülkesi Malavi'de vaka görülmesi sonrası Afrika'da 23 milyon çocuğun, çocuk felcine karşı aşılanacağını duyurmuştu.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde hayatını kaybediyor.

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Kaynak: AA

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