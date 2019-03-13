"MS Tanı ve İzleminde Klinik ve Radyolojik Yaklaşım Çalıştayı"
30 dakika önce
İzmir'de Nöroloji Derneği MS Çalışma Gurubu ve Türk Nöroradyoloji Derneği işbirliğinde "Multiple Skleroz Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Çalıştayı" gerçekleştirilecek.
Çalıştay,16 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Çalıştay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nur Yüceyar ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi RadyolojiAnabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf. Dr. Cem Çallı eş başkanlığında yapılacak.
Program kapsamında; MS tanısında radyolojik tanısal zorluklar, yeni MS kriterlerinin klinik pratikte uygulanımları, MS tanı ve izleminde MRG protokolleri hem klinisyen hem nöroradyolog bakış açısıyla gözden geçirilecek. Olgular ışığında MS ayırıcı tanısında, Nöromyelitis optica spektrum hastalıklarında ve çocukluk çağı demyelinizan hastalıklarındagörüntüleme özellikleri bilimsel programda yer alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
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