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MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı - Son Dakika

MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı

10.11.2021 12:43
MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişinin görüntülerinin yer aldığı duygusal bir video hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişinin görüntülerinin yer aldığı duygusal bir video hazırladı.

MSB'nin Twitter hesabından, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Daima Kalbimizdesin..." ifadesiyle yayınlanan videoda, Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete irtihal ettiği saat "09.05" gösteriliyor.

Büyük Önder'in 10 Kasım'da vefatı sonrasında ülkede yaşanan matemin anlatıldığı görüntülere yer verilen videoda, Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe Sarayı tören salonunda katafalka konulması, daha sonra büyük bir kalabalık tarafından Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e oradan da aynı günün akşamı tüm yurt gezilerinde kullandığı tren ile Ankara'ya uğurlanmasına ilişkin süreç aktarılıyor.

Ankara'da devlet erkanı tarafından karşılanan cenazenin önce TBMM önünde katafalka, sonrasında da çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulmasının anlatıldığı videoda, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den görüntülere de yer veriliyor.

Gencinden yaşlısına halkın Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'e yoğun ziyaretinin aktarıldığı videoda, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ilişkin detaylar da görülüyor.

Büyük Önder'in kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nda söylediği "Yurttaşlarım. Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir." sözleri de videoda yer alıyor.

Video, Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı." sözleriyle sona eriyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Dolmabahçe Sarayı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalini anlatan duygusal bir video hazırladı - Son Dakika


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