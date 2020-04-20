MSB'den Bahar Kalkanı bölgesinde Korona virüs tedbirleri - Son Dakika

MSB'den Bahar Kalkanı bölgesinde Korona virüs tedbirleri

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerde Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, resmi Twitter hesabı üzerinden, Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerde Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin görüntüleri paylaştı. Söz konusu video'da, askeri araç ve teçhizatların ilaçlanmasına ve askerlerin ateş ölçümüne ilişkin anlara yer verildi.

MSB'den yapılan paylaşıma, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" notu da düşüldü.