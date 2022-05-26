Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

26.05.2022 09:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Piyade, Taciz, Terör, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika


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