MSB, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

Bakanlık, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 7Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz' notu ile paylaşılan videoda, bölgeden ve Mehmetçiğin görüntülerine yer verildi.

ANKARA, -


Allahuekber Dağları, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı Bakan Azeri Cehromi: Trump, takım elbiseli bir teröristtir
Üst düzey Türk yetkili: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmadı Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İran, tehdit gölgesi altında görüşmeyi kabul etmeyecektir"

Son Dakika Haberleri
17:27 İstanbul Valiliği'nden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
17:27 Amatör futbol maçında kavga - Son Dakika
17:26 Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
17:25 VALİLİK'TEN FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI - Son Dakika
17:22 Doğu Türkistan için "Tek Yürek" mitingi - Son Dakika
16:57 Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
15:52 MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 17:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]