Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi - Son Dakika
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Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi

22.05.2022 15:17
Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Milli Savunma Bakanlığı: '18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin,... Milli Savunma Bakanlığı: '18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin,... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını...
Kaynak: AA

Terörden Arananlar Listesi, 18 mayıs, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etkisiz hale getirilen teröristin 'turuncu kategori'de olduğu belirlendi - Son Dakika


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