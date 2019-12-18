MSGSÜ Rektörü İnci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSGSÜ Rektörü İnci, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

MSGSÜ Rektörü İnci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MSGSÜ Rektörü İnci, AA'nın

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de Enkazlar Arasında İftar" fotoğrafını seçen İnci, "Önce sadece yıkılmış binaların hatırlattıkları yüzünden bu fotoğrafa oy verecektim ancak aynı zamanda insanlığın her şartta hayata tutunma direncini ve aynı masada bir arada paylaşımda bulunma arzusunu da gördüğüm için kesinlikle bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

İnci, "Yaşam" kategorisinde de Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor" fotoğrafına oy vererek, "Ben hep yaşam ve direnç temalarına yakın duruyorum sanırım. Her şeye rağmen çocuğun yüzündeki neşe, umut ve mutluluğu görmek ama daha da önemlisi babanın ona bunu yaşatma arzusu, bu gibi duyguları anımsattığı için onu tercih ediyorum." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in Türkiye'nin bin 440 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip turizm merkezlerinden Muğla'daki Dalaman Çayı'nda çektiği "Raftingin Zorlu Parkuru" fotoğrafını seçen İnci, "Diğer seçtiklerimle aynı temayı içermesi ve bir bütünlük teşkil etmesi bakımından bunu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Handan İnci, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez
Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım

Son Dakika Haberleri
20:00 Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması: Devir sürecini çok yakından takip ediyoruz - Son Dakika
20:00 Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2) - Son Dakika
20:00 Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
20:00 Şanlıurfa güvenlik işleri genel müdürü karaloğlu, telabyad'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:00 Tel Abyad ve Rasulayn'ın nüfusu 300 bine yaklaştı - Son Dakika
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:01:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MSGSÜ Rektörü İnci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]