MSM Yacht Interiors, yat mobilyasında ustalık ve teknolojiyi buluşturuyor

Yat mobilyası ve iç mekân üreticisi MSM Yacht Interiors, Altınova’daki tesisinde 100'ü aşkın çalışanıyla yeni inşa ve yenileme (refit) projelerine hizmet veriyor. Şirket; yerinde ölçüm ve üç boyutlu taramadan imalat çizimlerine, özel üretim mobilyalardan montaja uzanan süreçleri kendi bünyesinde yürütüyor.

KÜÇÜK BİR ATÖLYEDEN ÇOK DİSİPLİNLİ ÜRETİME

Küçük bir atölyede başlayan üretim deneyimi, yıllar içinde yat iç mekânlarında uzmanlaşmış bir yapıya dönüştü. 2025 yılında Yalova Altınova’daki entegre tesisine geçen MSM Yacht Interiors, ahşap, metal, mermer, Corian, döşeme ve cila çalışmalarını aynı üretim organizasyonunda bir araya getirdi.

Farklı malzemelerle çalışan ekiplerin aynı tesiste bulunması, iç mekân projelerinin birbirine bağlı üretim aşamalarının birlikte yönetilmesini sağlıyor. Şirketin çalıştığı tersaneler arasında Sirena Marine, Bilgin Yachts, RMK Yachts ve Venture Yachts yer alıyor.

DENİZ KOŞULLARINA UYGUN ÜRETİM

Yat mobilyasında görünüm kadar deniz koşullarına uyum da önem taşıyor. MSM, malzeme seçiminden bağlantı detaylarına kadar üretimi bu ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Şirketin kalite kontrol yaklaşımı, yalnızca bitmiş ürüne değil, tasarımdan montaja uzanan üretim zincirine dayanıyor.

ÜRETİM TECRÜBESİ ALFA İLE DİJİTALLEŞİYOR

MSM’nin geliştirdiği yapay zekâ destekli proje takip ve üretim yönetim sistemi ALFA, şirketin dijitalleşme çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Sistem üzerinden proje planlaması, iş emirleri, satın alma, stok, üretim ve montaj süreçleri takip ediliyor. Tersanelere yönelik platform ise iş ortaklarına projelerin güncel ilerleyişini izleme olanağı sunuyor.

MSM Yacht Interiors’ın grup şirketi MSM Yazılım’ın ALFA projesiyle Dijitalpark Teknokent’e kabul edilmesi, üretim sahasında geliştirilen çözümlerin yazılım ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilerletilmesi açısından yeni bir adım oluşturuyor.

MSM, dijital üretim araçlarını ustalık ve el işçiliğiyle birlikte değerlendiriyor. Şirketin üretim yaklaşımında teknoloji, deneyimli ekiplerin bilgi birikimini destekleyen bir unsur olarak yer alıyor.

MSM ATÖLYE İLE EĞİTİM VE ÜRETİM BULUŞUYOR

Şirketin insan kaynağına yönelik çalışmalarında ise MSM Atölye projesi öne çıkıyor. 22 Ekim 2026'da Yalova Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü, projenin ilk somut adımını oluşturdu.

MSM Yacht Interiors’ın hibe desteğiyle üniversite yerleşkesinde 1.000 m² büyüklüğünde bir yat kompozit üretim atölyesi kurulması planlanıyor. Makine ve ekipmanlarla donatılması hedeflenen atölyenin, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine ve üretim süreçlerini yakından tanımalarına imkân sağlaması amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında uygulamalı eğitim, staj, ortak araştırma ve akademik danışmanlık çalışmalarının geliştirilmesi öngörülüyor. MSM Atölye ile yalnızca şirketin değil, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacak, farklı sanayi alanlarına da uyarlanabilecek bir eğitim ve üretim modeli oluşturulması hedefleniyor.

ULUSLARARASI BÜYÜME HEDEFİ

MSM Yacht Interiors’ın uzun vadeli hedefleri arasında robotik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve Amerika’da üretim yapılanması kurulması bulunuyor. Şirket, uluslararası tersanelerle çalışma alanını genişletmeyi hedefliyor.

MSM YACHT INTERIORS HAKKINDA

MSM Yacht Interiors, Türkiye merkezli bir yat mobilyası ve iç mekân üreticisidir. Yalova Altınova’daki tesisinde yeni inşa ve yenileme projelerine yönelik özel üretim, teknik detaylandırma ve montaj hizmetleri sunar.