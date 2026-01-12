Muaythai Federasyonu Başkanı'na Bıçaklı Saldırı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası için Türkiye'ye gelen eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in (49), spor salonu önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanık olarak dinlenen Şehriyar İsayev, "Araz Musayev'e husumet vardı. Çünkü aralarında başkanlıkla ilgili tartışmalar mevcuttu. Bunu Azerbaycan'da herkes bilir" dedi.

Olay, geçen 28 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun kapısında beklerken yumruklu saldırıya uğradı, ardından da karnından ve boğazından bıçaklandı. Salonda görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Araz Musayev'in salon kapısı önünde beklerken yanına gelen kişinin yumruk atmasıyla yere düşmesi, ardından yaşanan arbede ve kargaşa yer aldı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Musayev'in ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı Azer Hasanov, Kemer'de yakalandı. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynullah Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İznauprvich Gaitaev, Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un saldırıdan sonra kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, yolda kıyafet değiştirdikleri, ardından Göynük Mahallesi'ndeki bir duraktan taksiye binerek Antalya Havalimanı'na gittikleri tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

A.R. ve K.K. Antalya Havalimanı'nda yakalanırken, Rusya'ya gittiği belirlenen Eynulla Babazade hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Babazade, Rusya'daki havalimanında yakalandı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ile Interpol polisleri tarafından Türkiye'ye getirildi. Antalya Havalimanı'nda ilk etapta uçuş bileti bulamayan Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un tanınmamak için saç-sakal tıraşı olup kıyafet değiştirdikleri, ardından yeniden havalimanına geldikleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi. Firari durumdaki Muhammed İznauprvich Gaitaev de ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında Vugar Asadov da gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.R. ve K.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Azer Hasanov, Eynulla Babazade, Elshan Abdulrahimov, Fuad Babayev, Rashad Salimov ve Vugar Asadov ise 'Örgütlü olarak tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 'Azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Vugar Asadov, Azer Hasanov ve Elshan Abdulrahimov, önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov, 'Azmettirme' suçlamasıyla; Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Olayın yaşandığı gün Araz Musayev ile konuştuklarını kaydeden tanık Şehriyar İsayev, "Ben muay thai teknik direktörüyüm. Araz Musayev kimseye kusuru olan biri değil. Olay günü görüntülerdeki Araz Musayev'in karşısındaki kişi benim. Araz Musayev bana 'Beni vurmak istiyorlar' dedi. Bu esnada olay gerçekleşti. Antalya'ya iki ayrı takım olarak geldik. Biz Antalya'ya gelirken devletin görevlendirdiği sporcular olarak gelmemiştik. Araz Musayev kendi cebinden masrafları karşılamak suretiyle bizi Türkiye'deki turnuvaya getirmişti. Diğer takım ise kick boks ve muay thai sporcularının birlikte olduğu takımdı. 2024 yılı Ağustos ayından bu yana Araz Musayev'e husumet vardı, çünkü aralarında başkanlıkla ilgili tartışmalar mevcuttu. Bunu Azerbaycan'da herkes bilir" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Eynulla Babazade, Fuad Babayev, Rashad Salimov'un tutukluluk halinin, tutuksuz sanıklar Vugar Asadov, Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov'un adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.