Mübadele göçmeni dedesinin hikayesini beyaz perdeye aktardı - Son Dakika

Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesini anlatan "2 Yaka Yarım Aşk" filmi Edirne'de izleyiciyle buluştu.

Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Salonu'nda gösterilen filmi, başrol oyuncusu Selda Alkor, yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan İnci, Balkan derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Yönetmen Tekeoğlu, filmin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin üçüncü kuşak mübadil olduğunu ve ailesinin göç sırasında sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Göçün büyük bir sıkıntı olduğunu belirten Tekeoğlu, "Bu Suriyelilerin, Afganların göçüne benzemiyor. Bu karşılıklı eşya değiş tokuşu gibi mübadele... Dünyada tek benzeri yok bunun. 500 bin Türk Yunanistan'tan Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde Rum Türkiye'den Yunanistan'a gidiyor. İki tarafta çok büyük acılar yaşamış. Bu sefer dedemin hayatından esinlenerek bu hikayeyi yazdım ve sinemaseverlere sundum." dedi.

Oyuncu Alkor ise mübadelenin ne olduğunu filmde öğrendiğini anlatarak, "Bizler Lozan mübadelesini tarihten biliriz. Mübadelenin gerçek anlamda ne olduğunu bu filmi çekerken hikayesinden öğrendim. Göçün ne kadar zor bir iş olduğunu insanları ne kadar yıprattığını ve nelere mal olduğunu burada öğrendim." diye konuştu.

Gazetecilerin dizi oyunculuğu ile ilgili sorusuna da Alkor, şu yanıtı verdi:

"13 bölüm oynadığım 'Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz' dizisi deneyim oldu. 'Bunca yıldır hep iyi kadını oynadım, bir de kötüyü oynayayım bakalım nasıl olacakmış' dedim, olabiliyormuş. Demek ki bir oyuncu, iyi, kötü ayrımında olmamalı. Bence oyuncu her şeyi oynar diye düşünüyorum."

Yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu gösterimin ardından filmin anlatıldığı söyleşiye katıldı.