Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Haberin Videosunu İzleyin
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü
21.02.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haber Videosu

Eskişehir'de ekmek istemek için fırına giren bir kadının çalışan tarafından sert sözlerle dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntü tartışma yarattı. Görüntüler bazı kullanıcılarca tepkiyle karşılanırken, bazıları ise dilenciliğin istismar edildiğini savunarak çalışanı destekledi.

Eskişehir'de yardıma muhtaç olduğu belirtilen bir kadının ekmek istemek için girdiği fırında çalışan tarafından dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, kamuoyunu ikiye böldü.

"BURADAN KİMSE ALIP VERMEYECEK SANA"

Görüntülerde, fırına girerek ekmek isteyen kadına çalışan sert sözlerle tepki gösteriyor. Çalışan, "Git diyorum sana be! İçeri giremezsin. Yolda iste, git orada iste. Buradan kimse alıp vermeyecek sana. Ekmeği veren benim. Sana yok" ifadelerini kullanarak kadını iş yerinden çıkarıyor.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar farklı görüşler dile getirdi. Bir kesim fırın çalışanını eleştirerek "Ne olursa olsun, bir ekmekten ne kaybedersin?" yorumunu yaptı. Diğer bir kesim ise dilenciliğin istismar edildiğini savunarak "Duygu sömürüsüne hayır" ifadeleriyle çalışanı destekledi.

İnsan Hakları, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burhan Asker Burhan Asker:
    ben hergün 12 saat çalışıyorum şeninde elin kolun sağlam git emeğinle çalış kazan aslanlar gibi ye iç. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:49:48. #7.11#
SON DAKİKA: Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.