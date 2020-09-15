Son dakika haberleri! Mubariz Gurbanoğlu hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mubariz Gurbanoğlu hakim karşısına çıktı

Son dakika gündem haberine göre FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Son dakika haberleri! Mubariz Gurbanoğlu hakim karşısına çıktı, System.String[]
FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. FETÖ'cü olmadığını belirterek suçlamaları reddeden sanık Gurbanoğlu, "Kaçacak olsam benim her gün Boğaz'dan 2-3 gemim geçiyor, birine atlayıp gidebilirdim" diyerek tahliyesini talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu getirildi ve çok sayıda avukatı da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Gurbanoğlu, "İddianameyi okudum. Tamamen yalan dolu, hayalgücünü aşmış şeylerdir. 1993'ten bu yana ailemle İstanbul'da yaşıyorum. 2007'de Türk vatandaşlığı aldım. Tüm yabancı vatandaşlıklardan çıktım" dedi. Aleyhindeki tanık ifadelerine değinen Gurbanoğlu, "Tanık ifadeleri yalandır. Bu kişiler uzun yılllar şirketlerimde üst pozisyonda çalışmıştır. Bunlardan bazılarını dolandırıcılık yapmalarından dolayı işlerine son vermiştim. Bu kişiler hakkında mahkemeye başvurmuştum, davalar 4 yıldır sürüyor. Hayatımda Bylock kullanmadım. Bu hain örgütün hiyerarşisi içinde bulunmadım. FETÖ'nün derneklerine üye olmadım. Ben FETÖ'cü değilim, hiçbir zaman olmadım. Ben Türk millyetçisiyim. Atatürk ilkelerinin sevdalısıyım. 15 yıldır yanımda çalışan bu kişilerin şimdi mi aklına geldi? Bana komplo kurdular. FETÖ'nün kim olduğunu bilmem. Biz Şia'yız. Benim mezhebimde cemaat gibi şeyler olmaz" diye konuştu.

Kendisini FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen polis müdürleriyle ve bazı işadamlarıyla dosyada tanık sıfatı olan Alaattin Aykaç'ın tanıştırdığını söyleyen sanık Gurbanoğlu, "Benden sonra şirketimde ikinci insan oydu, CEO'ydu. Devlet bürokrasisini bilmiyordum, bu yüzden Alaattin Aykaç'ın tavsiyelerine uyuyordum" dedi. Şu an FETÖ firarisi olarak aranan işadamı İhsan Kalkavan ile ticari ilişkileri nedeniyle görüşmeleri olduğunu öne süren Gurbanoğlu, Kalkavan'ın FETÖ'cü olduğunu bilmediğini söyledi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ilk ziyaretini kendi isteğiyle yapmadığını, bir iş gezisinde topluca iftar yemeğine gittiklerini anlatan sanık Gurbanoğlu, yanına oturmasını isteyen Gülen'e "Hocaefendi kusura bakmayın, seferiyim ve içkiliyim, kalkabilir miyim" dediğini, Gülen'in ise "O seninle Allah arasında bir şey" dediğini belirterek "Bir mollanın bana bunu demesi çok şaşırttı" dedi.

"FETÖ'CÜLER TARAFINDAN HEDEF TAHTASI SEÇİLDİM"Fetullah Gülen ile ikinci görüşmesini anlatan Gurbanoğlu'na, mahkeme başkanı "İkinci görüşmede de alkollü müydünüz?" diye sordu. Gurbanoğlu, ikinci görüşmesinde Ramazan ayı olmadığı için daha çok alkollü olduğunu söyledi. Gurbanoğlu'nun bu cevabı üzerine mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler güldü. Daha sonra FETÖ'cüler tarafından hedef tahtası seçildiğini söyleyen Gurbanoğlu, hakkında gizlice fuhuş dosyası hazırladıklarını da öne sürdü.Örgütün sözde Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural'la nasıl tanıştığı da sorulan Gurbanoğlu, Vural'ı öğretmen olarak tanıştırdıklarını belirterek "Bir öğretmenin FETÖ'cü olduğunu nereden bileyim?" dedi. Firari işadamı Akın İpek ile nasıl tanıştığının sorulması üzerine de sanık Gurbanoğlu, "2011'de tekneyle gelmişti" dedi. Sanık Gurbanoğlu, Akın İpek'in teklif ettiği işleri reddettiğini de söyledi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ  Mahkeme Başkanı'nın "Fetullah Gülen'i ziyaretlerinde kendisine verdiği hediyeleri sorması üzerine, sanık Gurbanoğlu, "Tespih vermişti. Ben o tesbihi bin dolara sattım" dedi. Duruşma salondakiler bu ifade üzerine güldüler. Bunun üzerine sanık Gurbanoğlu "Başka bir şey verse onu da satardım" dedi. Gözaltına alınmadan önce çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini söyleyen sanık Gurbanoğlu, "60 gündür serumla yaşıyorum. 2017 yılında hakkımda soruşturma yürütüldüğünü söylediler, ben yapsınlar, benim kim olduğumu bilsinler dedim. Kaçacak olsam benim her gün boğazdan 2-3 gemim geçiyor, birine atlayıp gidebilirdim. Ama Türkiye benim memleketim, hiçbir yere gitmem. Ben bu adamın dostu değil, düşmanı oldum hep. Eğer böyle bir şey yaptımsa boynum kıldan ince. Burası Türkiye er geç adalet yerini bulacak. Tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşma tanık ifadeleriyle devam ediyor.

GURBANOĞLU'NA DESTEK İÇİN ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILARÖte yandan kendilerine Mubarizler Platformu diyen bir grup, Mubariz Gurbanoğlu'na destek için adliye önündeki meydanda toplandı. Azerbaycan bayrakları açan "Biz iki devlet, bir milletiz" yazılı pankart açan grup üyeleri, Gurbanoğlu'nun fotoğrafını taşıyarak duruşma boyunca dışarıda bekledi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Mubariz Gurbanoğlu'nun uzun yıllar iş yerinde birlikte çalışmış olduğu tanıkların beyanlarından, Gurbanoğlu'nun iletişim ve yurtdışı giriş çıkış kayıtları ile açık kaynaklardan temin edilen bilgiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından düzenlenen rapor içeriğinden ve diğer delillerden "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye" olduğunun tespit edildiği öne sürüldü. 16 Mart 2020'de tutuklanan sanık Gurbanoğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olan 667 sayılı KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfı'nın kurucu ve geçici yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi. İddianamede, bu vakfın kurucu ve yönetim kurulu üyeleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün tepe yönetiminde yer alan, haklarında yakalama kararı bulunan Muammer İhsan Kalkavan ve örgütün temel finans şirketi olduğu belirtilen Koza- İpek Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek'in de bulunduğu belirtildi. Sanık Gurbanoğlu'nun kullandığı tespit olunan sermaye ortağı olduğu Palmali firması adına kayıtlı olan GSM hatları üzerinden yapılan incelemede, örgütün tepe yönetiminde yer alan ve firari Hamdi Akın İpek ile kamuoyunda 17/25 Aralık süreci olarak adlandırılan dönemden sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gerçek yüzünün ortaya çıktığı, bu yapının silahlı terör örgütü olduğunun anlaşıldığı dönemden sonra da devam etmek üzere toplamda 65 kez iletişimin kaydının mevcut olduğu, yine sanığın kullanımındaki farklı bir hat üzerinden de İpek ile 2 kez iletişim irtibatının daha tespit edildiği kaydedildi. Gurbanoğlu'nun yine İhsan Kalkavan, Suat Yıldırım, Hidayet Karaca ile de iletişim kaydı olduğu tespitine yer verildi. Mubariz Gurbanoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

- İstanbul

Mubariz Gurbanoğlu, Terör Örgütü, Terör, Hakim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 18:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mubariz Gurbanoğlu hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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