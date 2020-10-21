Mucur'da 6 köy yolunda asfalt çalışması yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 6 köy yolunda 13 kilometre asfalt çalışması yapıldı.

Kırşehir İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları planlanan programlar çerçevesinde sürdürülüyor.

Program kapsamında Mucur'a bağlı Susuz, Palanğıç, Yeniköy, Karakuyu, Rışvan ve Aydoğmuş köyleri arasındaki yollara 13 kilometre ikinci kat sathi kaplama asfalt atıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yol yapım çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

Amaçlarının köylerdeki yol konforlarını artırmak ve vatandaşların güvenilir ulaşım ihtiyaçlarını gidermek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mucur ilçemizin köylerinde yaşayan hemşehrilerimizin rahat ve güvenli bir şekilde yolculuğunu tamamlaması için yol yapım çalışmaları yapıldı. Yol çalışmaları biten köylerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yol yapım çalışmaları tamamlanan köy muhtarları ve köy sakinleri de yapılan yeni yollarından dolayı İl Özel İdaresi yönetimine teşekkür etti.