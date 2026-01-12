Mudanya’da Geleneksel Kalandar Şenliği Yapıldı - Son Dakika
Mudanya’da Geleneksel Kalandar Şenliği Yapıldı

12.01.2026 00:09
Yağmura rağmen gerçekleştirilen 7'nci Kalandar Şenliği'nde horonlar ve folklor gösterileri yapıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kalandar Şenliği, yağmura rağmen horonlar, türküler ve folklor gösterileriyle yapıldı.

Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde Göynüklü Derneği ile Göynüklü Mahallesi Muhtarlığının iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Kalandar Şenliği, yağmura rağmen horonlar, türküler ve folklor gösterileriyle gerçekleştirildi. Saat 11.00 ila 17.00 arasında düzenlenen şenliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile Bursa, İstanbul ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik kapsamında Karadenizli sanatçılar sahne alırken, horon ve folklor ekiplerinin gösterileri ilgiyle izlendi. Apolas Lermi, Şeref Kara, Elif Köse, Temel Bayram, Medet Şahiner, Ersin Akpınar, Samet Dursun, Gökhan Kaya, Volkan Samast, Abdullah Samast, Oğuz Kahveci ve Hüseyin Tepe, seslendirdikleri türkü ve şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

ÇEŞİTLİ YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Etkinlikte lahana çorbası, lahana sarması, fasulye turşusu kavurması ve mısır ekmeği gibi Karadeniz mutfağına özgü lezzetler ikram edilirken, Yöresel Yemek Yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Birinciye ödülünü Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ikinciye Göynüklü Derneği Başkanı Orhan Samast, üçüncüye ise İlçe Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast verdi.

'YAĞMURA RAĞMEN HORON DEVAM EDİYOR'

Göynüklü Derneği Başkanı Orhan Samast, yaptığı açıklamada, "Bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz Kalandar Şenliği'ni yağışlı ama bereketli bir havada gerçekleştiriyoruz. Bursa, İstanbul ve çevre illerden misafirlerimiz var. Yağmura rağmen horon devam ediyor. Önümüzdeki yıl da hep birlikte kutlamayı diliyoruz, herkese yeni yıllar" dedi.

'YÜZYILLARDIR SÜRDÜRÜLEN BİR GELENEK'

Kalandar Organizasyon Başkanı Yüksel Samast ise Kalandar'ın Rumi takvime dayanan, Karadeniz'de yüzyıllardır sürdürülen bir yılbaşı geleneği olduğunu belirterek, "Rumi takvim, miladi takvime göre 13 gün geriden geldiği için Kalandar'ı 13 Ocak'a denk gelen tarihte kutluyoruz. Hafta içine denk geldiğinde ise şehir dışından ve yurt dışından katılım olabilmesi için hafta sonuna alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü olarak kabul edilen Kalandar kapsamında düzenlenen etkinlikler, Karadeniz sanatçılarının seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde gün boyu devam etti.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDAN (Bursa),

Kaynak: DHA

