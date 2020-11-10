Müdür Keskin: "241 bin 300 fidan toprakla buluşturulacak" - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Geleceğe Nefes" kampanyası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Kütahya'da 36 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılacağını ve arazi hazırlıklarının Kütahya merkez ve tüm İlçelerde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bölge Müdürlüğü tarafından pandemi tedbirleri alınarak katılım sağlanacak olan fidan dikim töreninde Kütahya genelinde toplam 241 bin 300 adet fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin," 11.11.2020 " Geleceğe Nefes" fidan dikimi çerçevesinde tüm ilçelerimizde etkinlik düzenlenecek. Kütahya Merkezde protokolün katılacağı törenlerimiz ise Kirazpınar ve Kümaş Ağaçlandırma Sahalarında gerçekleştirilecek. Bizler bugün fidan, yarın nefes diyoruz ve Dünya'ya nefes oluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da bu anlamlı kampanyaya destek verdiklerini biliyoruz. Bu nedenle "Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyasına" tüm kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız fidan bağışlayabiliyorlar. Hedefimiz, yemyeşil bir Türkiye fotoğrafı oluşturmak" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA