Müdür Onhan, sıfır atık belgesini Başkan Çınar'a takdim etti - Son Dakika

Müdür Onhan, sıfır atık belgesini Başkan Çınar'a takdim etti

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, 'Dünya Çevre Koruma Haftası' nedeniyle Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek, çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına Yeşilyurt'ta gerçekleşen...

Müdür Onhan, sıfır atık belgesini Başkan Çınar'a takdim etti, System.String[]

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, 'Dünya Çevre Koruma Haftası' nedeniyle Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek, çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına Yeşilyurt'ta gerçekleşen hizmetlerden dolayı verilen 'Sıfır Atık' Belgesini takdim etti.


Yeşilyurt Belediyesinin çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik örnek hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başarıyla devam eden 'Sıfır Atık' projelerini desteklemek amacıyla bugüne kadar çok ciddi hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum. Ülke genelinde 'Sıfır Atık' projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında Yeşilyurt Belediyemiz gelmektedir. Çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçe genelinde gerçekleşen çalışmaların yanı sıra hizmet binalarına yerleştirilen geri dönüşüm atık kutuları ve personellere yönelik eğitim çalışmalarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Yeşilyurt Belediyesine 'Sıfır Atık' Belgesi verilmesi uygun görülmüştü. Bizlerde bugün Belediye Başkanımızı ziyaret ederek belgeyi takdim ettik, hayırlı uğurlu olsun" dedi.


"Yatırımlarımız, ödüller ve belgelerle daha özel ve anlamlı hale geldi"


'Sıfır Atık' Belgesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin insan hayatını tehdit ettiği günümüz dünyasında toplum sağlığını korumak, temel sağlıklı ve düzenli beslenme, doğal ürünleri tüketme ve çevremizi korumaktan geçer. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmek yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik verimli, kalıcı ve faydalı işlerin altına imza atmaktayız. 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışıyla hareket ederek bize emanet edilen çevremizi ve doğamızı korumak adına çok ciddi yatırımlarımızı Yeşilyurt'a kazandırmaktan onur duymaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde başlatılıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen 'Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknik donanımı ve alt yapısıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ile 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimiz, okullarda ki eğitim programlarımız, hizmet binalarımız başta olmak üzere okullara, kurum ve kuruluşlar ile sitelere yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularımızla atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Çevre yatırımlarında Türkiye'deki 1.359 belediye arasında ilk 5'e girmek büyük bir başarıdır. Bunu kalıcı ve sürekli hale getirmek adına da hiç durmadan çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ise bu hizmetlerimiz neticesinde Yeşilyurt Belediyemize ' Sıfır Atık' belgesi vermeyi uygun gördü. İl Müdürümüz Sayın Fikret Onhan tarafından takdim edilen 'Sıfır Atık' belgesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına saygılarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Çevre hizmetlerimizin başarıyla hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze ise ayrıca teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim "diye konuştu. - MALATYA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müdür Onhan, sıfır atık belgesini Başkan Çınar'a takdim etti - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili atandı         
20:18
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi         
18:12
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti         
17:09
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 20:41:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müdür Onhan, sıfır atık belgesini Başkan Çınar'a takdim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]