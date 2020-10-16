Müdürden Bafralı dondurmacılara tüyo - Son Dakika

Müdürden Bafralı dondurmacılara tüyo

16.10.2020 00:58
Müdürden Bafralı dondurmacılara tüyo, System.String[]

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Salep Yetiştiriciliği" toplantısında yaptığı konuşmada, Maraşlı dondurmacılara vermediği tüyoyu Bafralı dondurmacılara verebileceğini söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Salep Yetiştiriciliği" toplantısında yaptığı konuşmada, Maraşlı dondurmacılara vermediği tüyoyu Bafralı dondurmacılara verebileceğini söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde oluşturulan Salep Çalışma Grubu tarafından "Salep Yetiştiriciliği" konulu toplantı düzenlendi. Türkiye doğasında bol miktarda bulunan, son yıllarda ekonomik getirisinin yüksek olması dolayısı ile küçük ölçekli arazilerde yetiştirilmeye başlanan salebin Bafra'da yaygınlaştırılması için çalışmalara başlandı. Bu amaçla İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in talimatları ile Bafra Meslek Yüksekokulu, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı, Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurumlarından temsilcilerin yer aldığı "Salep Çalışma Grubu" oluşturulmuştu. Çalışma grubu çiftçileri bilgilendirmek amacı "Salep Yetiştiriciliği" konulu toplantı düzenledi.

Bafra Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Doç. Dr Ömer Çalışkan salep yetiştiriciliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin Saraç salep yetiştiriciliği mevzuatı ve salep pazarlama imkanları konusunda, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden Cengiz Akyüz de doğadan salep toplama yasağı ve yaptırımları konusunda bilgi verdi.

Toplantıda, salep yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin uyması gereken mevzuatlar, doğadan salep toplanması ile ilgili yasal yaptırımlar, toprak hazırlığından pazarlanmasına kadar olan yetiştiricilik süreçleri ve pazarlama imkanları anlatıldı. Toplantı sırasında çiftçiler tarafından yapılan katkılar da değerlendirilerek çalışma grubu tarafından eylem planı hazırlanıp Bafra'da salep yetiştiriciliğine mevzuat kuralları çerçevesinde başlanması ele alındı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Hocalarımız yetiştiriciliği anlattı, bundan sonraki süreçte örgütlenme konusunda kadın çiftçilerimizi kooperatifçiliğe yönlendireceğiz. Daha kurumsal bir yapı olarak çalışmalarını sağlayacağız. Biz bunun öngörülerini çalışmalarını zaten yapmıştık İlçe Tarım Müdürlüğü olarak, İl Tarım Müdürlüğümüz de bu konuda destek verdi. Bu çalışmanın akabinde arkadaşlarımız sahayı gezerek önce bu üreticilerimizi örgütleyeceğiz. Özellikle önceliğimiz bir kooperatif haline gelebilmek. Ama dedelide ki hadise daha kurumsal onların sertifikası var. Özellikle tohum, yumru yetiştirerek sertifikalı kooperatiflere verme noktasında bir devlet kurumundan almamız bizi daha meşru kılacak, elimizi aha çok güçlendirecektir. Bunun yanında İlçe Tarım Müdürlüğümüzün arazileri de var, deneme ürünleri yapma noktasında, teknik tarım lisemiz var, orada da bu çalışmaları yürüteceğiz. Pazar sıkıntısı yok. Gerçek kaliteli kurusu için konuşuyorum, 450 liraya kadar çıkan bir ürün" dedi.

"Maraş'ta çok istediler ama ben vermedim"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da, "Maraş bölgesi geçmişte biyo korsan salepçiydi. Dondurmacılar köylerde mutlaka salep toplatırlar ve satın alırlardı. Ama bugün keşke o zaman bugünkü gibi yetiştiricilik olsaydı, o bölgedeki salebi bitirmesiydik. Artık dağlarda falan var ama o da çok az. Öncelikle bakanlığımıza göl soğanı ve saleple ilgili projemizi sunduk. Bu proje çıktığında Bafra'mıza gerekli desteği vereceğiz. Üretici belgesini sizler yapamayacaksınız. İlçe müdürlüğündeki arkadaşlarımız sizi yönlendirecekler. Herkes bireysel bir şey yaptığı zaman bunun içinden çıkamazsınız. Bir birlik gibi, kooperatif gibi bir araya gelirseniz masrafı az olur. Bafra'da dondurmacılık çok iyi. Ben dondurmacılara bir tüyo vermek istiyorum. Onu Maraş'ta da yapmıyorlar. Bende bir formül var. Tutmazsa, Türkiye'de isim yapmazsa ben bir şey bilmiyorum. Başka bir formül. İçine bir şey daha katacaksın. Onu Maraş'ta çok istediler ama ben vermedim. Onu da burada vereyim. Benim doyduğum yer memleketimdir. O formülü burada vereceğim" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İbrahim Sağlam, Samsun, Bafra, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Müdürden Bafralı dondurmacılara tüyo - Son Dakika Ekonomi

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