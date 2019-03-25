Mueller Raporu Açıklandı: Rusya'nın Seçimlere Müdahalesi Bulamadı

Eski FBI Başkanı Başsavcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016 seçimlerinde Rusların müdahalesi olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın adaleti engellediği hakkında hazırlanan raporun incelenmesi sona erdi.

Eski FBI Başkanı Başsavcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016 seçimlerinde Rusların müdahalesi olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın adaleti engellediği hakkında hazırlanan raporun incelenmesi sona erdi. Amerikan Başsavcu William Barr, rapora göre, Rusların seçimi etkilediğinin ve Trump'ın seçim kampanyası sırasında adaleti engellediğinin ispatlanamadığını açıkladı. Başsavcı Barr, raporun Trump'ı suçlu çıkarmadığı gibi, temize de çıkarmadığının altını çizdi. Başsavcı Barr, "Bu rapor Devlet Başkanının suç işlediğinin sonucuna varmamasına rağmen, anı zamanda onu temize de çıkarmaz" dedi.



Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, sonucun beklenenden de iyi olduğunu söyledi. - WASHINGTON

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