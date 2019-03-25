Son Dakika Haberleri: Mueller Raporu Açıklandı: Rusya'nın Seçimlere Müdahalesi Bulamadı

Mueller Raporu Açıklandı: Rusya'nın Seçimlere Müdahalesi Bulamadı

12 dakika önce

Eski FBI Başkanı Başsavcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016 seçimlerinde Rusların müdahalesi olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın adaleti engellediği hakkında hazırlanan raporun incelenmesi sona erdi.

Mueller Raporu Açıklandı: Rusya'nın Seçimlere Müdahalesi Bulamadı, System.String[]
Eski FBI Başkanı Başsavcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016 seçimlerinde Rusların müdahalesi olduğu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın adaleti engellediği hakkında hazırlanan raporun incelenmesi sona erdi. Amerikan Başsavcu William Barr, rapora göre, Rusların seçimi etkilediğinin ve Trump'ın seçim kampanyası sırasında adaleti engellediğinin ispatlanamadığını açıkladı. Başsavcı Barr, raporun Trump'ı suçlu çıkarmadığı gibi, temize de çıkarmadığının altını çizdi. Başsavcı Barr, "Bu rapor Devlet Başkanının suç işlediğinin sonucuna varmamasına rağmen, anı zamanda onu temize de çıkarmaz" dedi.

Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, sonucun beklenenden de iyi olduğunu söyledi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Başsavcı, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya Federasyonu, Politika
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