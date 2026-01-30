Müftü ve İmam, Hasta Öğrenciyi Ziyaret Etti

Kütahya İl Müftüsü Vekili Salim Üzülmez ile Küpecik Camii İmam-Hatibi Aziz Yavuz Sivri, evinde eğitim gören musküler distrofi hastası öğrenci Deniz Berat'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müftüsü Vekili Salim Üzülmez ve gönüllü olarak Deniz Berat'a ders veren İmam-Hatip Aziz Yavuz Sivri, Kur'an-ı Kerim okumaya geçmenin mutluluğunu yaşayan Deniz Berat'ı tebrik etti. Üzülmez ve Sivri, Deniz Berat'a Kur'an-ı Kerim ile çeşitli dini kitaplar hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Üzülmez ve Sivri, Deniz Berat'a sağlık, afiyet ve başarılarla dolu bir ömür temennisinde bulundu. - KÜTAHYA