Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi - Son Dakika

Konya'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker (20),suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

MÜGE ANLI MİLYONLARIN TERCÜMANI OLDU

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği ve ne diyeceği merak konusu olan Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya tepki gösterdi. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygur'a göndermede bulunan Müge Anlı, "Genç kızları döven, onları fuhşa sürükleyen, öldükten sonra ailesini tehdit edenler dışarıda, bu çocuk 12 yıl hapis yatacak" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Müge Anlı'nın açıklamalarının yer aldığı video kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılan ve yorum alan gönderileri arasına girdi.