Müge Anlı'nın programında "Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi" sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi - Son Dakika

Müge Anlı'nın programında "Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi" sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi

08.04.2021 15:06
Müge Anlı'nın programında

Manisa'da, gelinin 88 yaşındaki yaşlı kadını işkenceyle öldürdüğü iddiasının işlendiği Müge Anlı'nın programında olayın başrolündeki isimlerden Fidan Arslan hakkındaki akılalmaz iddia stüdyoyu karıştırdı. Bahar Arslan, eltisi Fidan'ın cinsel organının fotoğrafını çektiğini ve bunu ailenin diğer üyeleriyle paylaştığını itiraf etti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden 88 yaşındaki Fadime Aslan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan işkence görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. İşkenceyi yapanın ise 88 yaşındaki yaşlı kadının onunla aynı ismi taşıyan 61 yaşındaki gelini Fadime Aslan olduğu ortaya çıkmıştı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ SONRASI MEZAR AÇILDI

Bu görüntüler medyaya düşünce savcılık devreye girip yaşlı kadının mezarı 'ölüm nedeninin kesin tespiti' için yeniden açıldı. Yaşlı kadının otopsisi sürerken Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, Müge Anlı'nın programında da işlenmeye başlandı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

İşkenceyle suçlanan gelin Fadime Aslan, programa katılıp iddialara yanıt verdi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen işkenceci gelin Fadime Aslan, kaynanasını kendi gelini Fidan Arslan'ın öldürdüğünü iddia etti. Fidan Arslan ise iddiaları reddetti.

TAZİYE EVİNDE GÖBEK ATMIŞ

İşkence görüntüleri çeken kişi olduğu ortaya çıkınca kahraman ilan edilen Fidan Arslan'ın ise dünkü programda taziye evindeki göbek attığı anlar yer aldı. Yaşlı kadın öldükten sonra Fidan Aslan, taziye evinde onun kıyafetlerini giyip göbek atmış. Görüntüleri izleyen Müge Anlı isyan edip "Sen kahraman değilsin. Sen de işkence edenlerden farklı değilsin" demişti.

CİNSEL ORGANINI ÇEKİP ELTİLERİNE GÖSTERMİŞ

Fidan Arslan'la ilgili bir diğer gelişmeyi ise eltisi Bahar Arslan ortaya attı. Fidan'ın kendisinin cinsel organının fotoğrafını çekip tehdit ettiğini söyleyen elti Bahar Arslan, Fidan'ın bu mahrem fotoğrafı diğer eltilerine de gösterdiğini anlattı. Fidan Arslan'ın eşi ise karısının kendisini diğer eltileri ile ilişkide bulunmakla suçladığını söyledi. Bu açıklama ile birlikte canlı yayın karıştı. Fidan Arslan, yerinden fırlayıp saldırıya geçti.

Taraflar birbirine girerken, güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Müge Anlı ise korku dolu anlar yaşadı.

Müge Anlı'nın programında Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi

Müge Anlı, Selendi, Türkiye, Manisa, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın programında 'Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi' sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi - Son Dakika Magazin


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