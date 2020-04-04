MUĞLA Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi - Son Dakika
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MUĞLA Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi

6 saat önce

Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendiMUĞLA'nın Bodrum ilçesine, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, çeşitli şehirlerden yazlıklarına gelenlerin 14 günlük karantina süresine uyup, uymadıkları kapı kapı gezilerek denetlendi.

Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan 'Evde kal' çağrılarına uymayıp, çeşitli şehirlerden yazlıklarına gelenlerin 14 günlük karantina süresine uyup, uymadıkları kapı kapı gezilerek denetlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan denetimlerde karantina süresine uymadığı belirlenen kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarları bugün yazlıkçıların evine giderek kontrolde bulundu. Cumhuriyet ve Cevat Şakir mahallesinde bulunan evleri tek tek gezen yetkililer, 14 gün kuralına uyanlara teşekkür etti. Kayıtlı adresinde bulunamayan yazlıkçılar hakkında ise tutanak tutuldu. Yaklaşık bin adrese giden ekipler, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlara Vefa İletişim Hattı'nın numaralarını verip, ihtiyaç halinde buradan yardım alabileceklerini bildirdi.

'14 GÜN KURALINA UYACAĞIM'

Yetkililer tarafından evinde kontrol edilen Necla Tabak, uygulama ile ilgili olarak, "Alınan tedbirlerin çok yerinde buluyorum. Antalya'dan gelene kadar toplam 3 polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Polis memurları çok kibar ve saygılılardı. Gayet olumluydu. Ben de 14 gün kuralına uyu, dışarı çıkmayarak, evde kalacağım. Bodrum bu anlamda kurallara çok uyuyor. Sokaklar bomboş. Bodrum'un insanın bu konuda çok bilinçli" dedi.

Yazlıkçılardan Mehmet Erkin de, "Hayatta uzun kalmak için 14 gün kuralına uyacağım. Akrabalarımı da aradım onlar da aynı şekilde, 'evde kal' çağrılarına uyuyor. Hiç sokağa çıkmıyorlar" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz da mahallesindeki denetime katıldığını belirtip, "Şehir dışından gelen vatandaşlarımız için Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızla denetimler yapıyoruz. Şehir dışından gelenlerin evde olup olmadıklarını denetliyoruz. Şu an benim mahallemde il dışından gelen 2 kişi vardı onları denetledik" dedi.

YAZLIKÇI SAYISI DÜŞTÜ

Yetkililer, son bir ay içerisinde yaklaşık 100 bin yazlıkçının Bodrum'a geldiğini bildirdi. Mart ayının ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehriler arası yolculuğa getirilen kısıtlamalarla birlikte bu sayının günlük 100 kişiye kadar düştüğü belirtildi.

MUĞLA Bodrum'a gelen yazlıkçılar evlerinde denetlendi

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:06 Kaynak: DHA

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