MUĞLA Bodrum'da kafatası bulan köpek güvenlik güçlerini harekete geçirdi - Son Dakika

Bodrum'da kafatası bulan köpek güvenlik güçlerini harekete geçirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir köpek tarafından insan kafa tası bulundu. Polisin, incelenmek üzere el koyduğu kafatasının geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

İçmeler mevkiindeki bir tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.38 sıralarında, bir kafatası getirdi. Köpeğin tersanenin önüne getirdiği bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi 49 yaşındaki Ali Efe, sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kafatasının aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, tersanenin yakınındaki ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ayrıca ormanlık alan arandı. Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine de başvurdu. Ancak, şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.