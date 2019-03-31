Muğla Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi
12 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı. Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 'Kürdili Hicazkar ve Hicaz Şarkılar Cemre Mevsimi' adlı sanat müziği konseri düzenlendi. Konsere, Bodrumlu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Belediyesi, Turgutreis
Kültür Sanat Derneği ve Kent Konseyi
Turgutreis Mahalle Meclisi'nin destekleriyle düzenlenen konserde, Müberra Ayçiçek konuk sanatçı olarak performans sergiledi. Nostalji rüzgarının estiği konserde, Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler seslendirildi. Bodrumlu sanatseverler, topluluğu ayakta alkışladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
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