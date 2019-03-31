Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi

Muğla Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi

12 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı.

Muğla Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı. Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 'Kürdili Hicazkar ve Hicaz Şarkılar Cemre Mevsimi' adlı sanat müziği konseri düzenlendi. Konsere, Bodrumlu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Belediyesi, Turgutreis Kültür Sanat Derneği ve Kent Konseyi Turgutreis Mahalle Meclisi'nin destekleriyle düzenlenen konserde, Müberra Ayçiçek konuk sanatçı olarak performans sergiledi. Nostalji rüzgarının estiği konserde, Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler seslendirildi. Bodrumlu sanatseverler, topluluğu ayakta alkışladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Turgutreis, Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, 3 Boyutlu Yazıcılarla Yapay Organ Geliştiren Türk Doktoru Konuşuyor CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Sanat Müziği Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]