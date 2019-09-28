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Muğla-bodrum'da şarkıcı zeynep casalini iklim eylemine katıldı

1 saat önce

Bodrum'da şarkıcı Zeynep Casalini iklim eylemine katıldıMuğla'nın Bodrum ilçesinde de dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı.

Bodrum'da şarkıcı Zeynep Casalini iklim eylemine katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da eyleme destek verdi.

Tüm dünyada, 20-27 Eylül Küresel İklim Grevi Haftası'nda, birçok ülkede 'iklim grevi' düzenlendi. Bodrum'da da 30'a yakın öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı. 'Farkına varan, harekete geçer' sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrencilere, ünlü şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi. Başkan Aras'ı ve Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt'u aralarında gören gençler, çok mutlu olduklarını ifade ederken, Casalini Aras'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Aras, Vakit harekete geçme vaktidir. Dünyamıza zarar veren parfüm, deodorant kullanımı engellenmeli. Plastik ürünler kullanılmamalı. Fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi jeotermal enerji, hidrojen, yakıt pilleri, rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanmalı. Sanayi kuruluşlarının bacalarına filtre takılmalı. Ormanlar korunmalı ve ağaç sayısı artırılmalı. Toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalı diye konuştu.

Muğla-bodrum'da şarkıcı zeynep casalini iklim eylemine katıldı

Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
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