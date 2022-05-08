Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

08.05.2022 15:06
Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekipleri, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler ile ilgili çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, Seydikemer'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 55 düzensiz göçmeni yakaladı. Edinilen bilgiye göre Kabaağaç Mahallesi'nde bir grup yabancıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yakaladı. Boğaziçi Mahallesi'nde ise 25 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. - MUĞLA

Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı

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Seydikemer, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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