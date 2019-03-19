Son Dakika Haberleri: Muğla'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Koyu açıklarındaki bir tekneyi durdurdu.

"Yıldız D" isimli teknede, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Irak ve Filistin uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bir organizatörü de gözaltına aldı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis D-Marin iskelesine getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:44 Kaynak: AA

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel
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