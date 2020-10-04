Muğla'da 96 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Karadere Mahallesi Gavurağılı mevkisi açıklarında, çok sayıda kişinin bulunduğu tekneyi durdurdu.
Kontrolde, 26 Afganistan, 33 Suriye, 24 Irak, 8 Somali, 3 İran ve 2 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler, işlemlerinin yapılması için Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Organizatörlerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:33 - Kaynak: AA
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