Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti.
Ekipler, fiziki takip sonucu, yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmeni otelden alarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan Suriye
uyruklu A.K. ile T.K, S.B, H.G, Y.G, K.K, A.C, T.Ş. ve M.M'yi Ortakent-Yahşi sahilinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve T.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.