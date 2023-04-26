Oğluyla arasını bozduğunu iddia eden kayınpeder gelinini öldürüp cesedini ateşe verdi - Son Dakika
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Oğluyla arasını bozduğunu iddia eden kayınpeder gelinini öldürüp cesedini ateşe verdi

26.04.2023 19:19

Muğla'da yaşanılan olayda husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ü ahırda av tüfeğiyle öldürüp, cesedini ateşe veren Kamil Öğüt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öğüt jandarmadaki ifadesinde, oğluyla arasının bozulmasına gelininin neden olduğunu, bu konuyu konuşmak için gittiğinde bir anlık sinirle cinayeti işlediğini söyledi.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt (72), dün saat 08.00 sıralarında, aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini Hatice Öğüt'ün (46)evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP ATEŞE VERDİ

Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki av tüfeğini gelinine doğrultup, ateşledi. Öğüt, ardından kanlar içinde yere yığılan gelinin cesedinin üzerine ahırdaki samanları atıp, ateşe verdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

Gelinini öldürüp, cesedi ateşe veren kayınpeder tutuklandı: Oğlumla aramı bozdu

2 KM UZAKLIKTA YAKALANDI

Sağlık ekipleri, Öğüt'ün hayatını kaybettiğini ve cesedinin bir bölümünün yandığını belirledi. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı.

Gelinini öldürüp, cesedi ateşe veren kayınpeder tutuklandı: Oğlumla aramı bozdu

"OĞLUMU BENDEN UZAKLAŞTIRDI"

Öğüt jandarmadaki sorgusunda, oğluyla sürekli çeşitli nedenlerle kavga ettiklerini belirterek, "Aramızın bozulmasına, oğlumun benden uzaklaşmasına gelinim neden oluyordu. Bu olayları konuşmak için olay günü yanına gittim. Tartıştık. Bir anlık sinirle otomobildeki av tüfeğimi alıp, cinayeti işledim" dedi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen Kamil Öğüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Oğluyla arasını bozduğunu iddia eden kayınpeder gelinini öldürüp cesedini ateşe verdi - Son Dakika


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