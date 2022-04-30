Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı - Son Dakika

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, havaların ısınmasıyla bölgede orman yangını riskinin arttığını dikkat çekerek, "Genel Müdürlüğümüzce yapılan anlaşma çerçevesinde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücümüzü oluşturan helikopterlerden ilki bölgemize geldi. Marmaris Değirmenyanı depoda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin gerekli test uçuşları ve kabulü yapıldıktan sonra 1 Mayıs itibariyle resmen göreve başlamış olacak. Belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde 4 helikopter daha bölgemize gelerek Fethiye, Yatağan, Milas ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak" dedi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)