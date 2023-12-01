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Okulda 6 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısı için karar verildi - Son Dakika

Okulda 6 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısı için karar verildi

Muğla'da bir ilkokulda müdür yardımcısı tarafından birinci sınıf öğrencisine şiddet uygulandığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine müfettiş görevlendirildi. Öğretmenin görev yeri değiştirilirken, mağdur çocuğun annesi olayın sonuna kadar takipçi olacaklarını belirtti.

01.12.2023 - 12:38,  Güncelleme: 13:03
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Muğla'da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı görüntüler sonrası müfettiş görevlendirildi. Öğretmenin görev yeri değiştirilirken, mağdur çocuğun annesi S.Ö.S., olayın sonuna kadar takipçi olacaklarını söyledi.

Olay, 6 Ekim'de Milas ilçesi Sakarya İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlattı. E.S., okul çıkışında kedisini alan annesi S.Ö.S. ile eve döndü. Evde belinde ağrı olduğunu söyleyen E.S., annesinin ısrarı üzerine yaşananları anlattı. Sırtında morluklar da oluşan E.S., hastaneye götürülüp, darp raporu alındı. Daha sonra da müdür yardımcısı Mehmet Serkan G. hakkında Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Durumun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bildirilmesi üzerine Mehmet Serkan G. hakkında idari soruşturma başlatılıp, 19 Ekim'de açığa alındı. İdari para cezası verilen Mehmet Serkan G., 3 Kasım'da tekrar görevine iade edildi. Mehmet Serkan G. hakkında adli soruşturma sürerken, olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmet Serkan G.'nin E.S.'yi koltuk altından tutup, diğer öğrencilerin gözü önünde sınıfın içine doğru fırlatması yer alıyor.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayın görüntüler ile kamuoyunda yansımasının ardından bu kez Milli Eğitim Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirildi, öğretmenin görev yeri değiştirildi. Mehmet Serkan G., ilçeye bağlı kırsal bir mahalledeki okulda görevlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da aile için avukat görevlendirdiği belirtildi. Muğla Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet' konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

"OLUMLU SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen anne S.Ö.S., "Olayın kamuoyuna yansımasının ardından konuya hızlıca müdahale ederek, önleyici tedbirleri devreye sokan, başta Muğla Valiliği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilerimize gerekli hassasiyeti gösterdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Konuya gösterdikleri hassasiyet, kurumlarımıza olan güvenimizi destekler niteliktedir. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bu hususta da adalet sistemimize güveniyor ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz. Dava sürecimiz sonuçlanana kadar kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Anne, baba olarak çağrımıza sessiz kalmayan 'OkuldaSiddeteSon' imza kampanyamıza değerli imzalarını esirgemeyen destekçilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Serkan, Sakarya, Muğla, Güvenlik, Valilik, Suç, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Okulda 6 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlatmıştı! O müdür yardımcısı için karar verildi - Son Dakika
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