Muğla'da İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
11 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Vahit Gömül idaresindeki 48 NN 417 plakalı otomobil ile Cüneyt Acar'ın kullandığı 48 S 0784 plakalı işçi servisi, Atatürk Bulvarı'ndaki lise kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Aytunç Akdemir, Fatmagül Bozan ile Hatice Kaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:38 Kaynak: AA
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