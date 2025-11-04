Evi ateşe verip 2 jandarmayı bıçakla yaralayan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Evi ateşe verip 2 jandarmayı bıçakla yaralayan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

04.11.2025 15:49
Muğla'nın Ula ilçesinde bir evi ateşe veren Rıdvan Can Kayakurt, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki 2 jandarma personelini bıçakla yaraladı. Jandarmalardan birinin silahını alıp ekiplere ateş açan Kayakurt vurularak etkisiz hale getirildi. Kayakurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ula ilçesinde Rıdvan Can Kayakurt'un (33) bir evi ateşe vermesi sonucu jandarma ekipleri ile yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Kayakurt, jandarma tarafından vurularak yakalandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EVİ ATEŞE VERDİ

Olay, saat 09.00 sıralarında Ula'nın Gökova Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Can Kayakurt, Nail Mücek'e (33) ait evi ateşe verip, elindeki bıçakla yandaki Nevzat Gültekin'e (60) ait eve girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

JANDARMALARI BIÇAKLADI, VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kayakurt gelen jandarma ekiplerine bıçakla saldırdı. Yaşanan arbedede 2 jandarma personeli bıçakla yaralandı. Bu sırada Rıdvan Can Kayakurt jandarmalardan birine ait silahı alıp, ekiplere ateş açtı. Jandarmanın uyarı ateşine rağmen direnen Kayakurt, silahla vuruldu. Yaralanan Rıdvan Can Kayakurt, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kayakurt'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıdvan Can Kayakurt'un 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan sabıka kaydı olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

