Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi

01.10.2022 13:22
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi

Muğla'da, Menteşe Belediyesince düzenlenen "7. Kültür ve Sanat Şenliği" çerçevesinde sünnet şöleni yapıldı.

Muğla'da, Menteşe Belediyesince düzenlenen "7. Kültür ve Sanat Şenliği" çerçevesinde sünnet şöleni yapıldı.

Menteşe Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, İlçe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sünnet olan 11 çocuğa gram altın taktı, zeybek oynadı.

Gümüş, burada yaptığı açıklamada, şenliğin coşkulu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Şenliğin 2. gününde düzenledikleri sünnet şöleninin kendisi için en önemli etkinliklerden birisi olduğunu belirten Gümüş, "Çocuk kenti Menteşe'de, geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımızın sünnet törenindeyiz. Ailelerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Sünnet çocukları, aileleriyle Muğla Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen üstü açık araçla şehir turu yaptı.

Şenlik, söyleşi, imza töreni ve sanatçı Eypio konseriyle devam edecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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