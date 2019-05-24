Son Dakika Haberleri: Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı

Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci minibüsünün refüje çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci minibüsünün refüje çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Orhan Kaçar'ın kullandığı 48 S 0587 plakalı öğrenci minibüsü, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda refüje çarptı.
Kazada 7 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekibi, hafif şekilde yaralanan 5 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 2'si Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından Bodrum- Milas kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, servis minibüsünün refüje çarpması ve trafik ışıkları ve tabelaların devrilmesi yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:18 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel
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