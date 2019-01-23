Son Dakika Haberleri: Muğla'da Otomobil Kanala Devrildi: 2 Yaralı

Muğla'da Otomobil Kanala Devrildi: 2 Yaralı

47 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şekip Başkaya yönetimindeki 48 GY 662 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı 741. Sokak'ta bulunan su kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin yardımıyla sürücü ile Münevver Başkaya araçtan çıkarıldı.

Hafif yaralanan 2 kişiye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Menderes, Fethiye, Muğla, Güncel
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