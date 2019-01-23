Muğla'da Otomobil Kanala Devrildi: 2 Yaralı
47 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şekip Başkaya yönetimindeki 48 GY 662 plakalı otomobil, Adnan Menderes
Bulvarı 741. Sokak'ta bulunan su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin yardımıyla sürücü ile Münevver Başkaya araçtan çıkarıldı.
Hafif yaralanan 2 kişiye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince müdahale edildi.
Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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