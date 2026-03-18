Muğla\'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
18.03.2026 15:18  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sahur vakti patlatılan geleneksel Ramazan topunun patlaması sonucu 19 yaşındaki A.A. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, durumu kritik olduğu için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, topun patlatıldığı noktanın riskli olduğunu savunarak, topun daha güvenli bir noktada patlatılması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sahur vaktinde geleneksel Ramazan topunun patlatılması sırasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Menteşe ilçesi Kıyamettin Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sahur vakti Ramazan topu atışı bu yıl kana bulandı. Meydana gelen olayda, ateşleme mekanizmasının yakınında bulunan 19 yaşındaki A.A., patlamanın şiddetiyle ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre; sahur vaktini haber vermek amacıyla patlatılan Ramazan topu, ateşleme işlemini gerçekleştiren şahsın yanında duran A.A.'nın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genci gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ENTÜBE EDİLDİ

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç, önce Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu kritik olduğu belirlenen A.A., entübe edilerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre; gencin yüzünde çok sayıda kırık bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, topun patlatıldığı noktanın riskli olduğunu savundu. Bir vatandaş, topun daha güvenli bir noktada atılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Burada top atılması son derece mantıksız. Eskiden bu top daha yukarıda, tepedeki düzlük alanda patlatılırdı. Mevcut yerin hem evlere zararı var hem de riskli. Sahur vaktinde ilk top atıldı ancak ikincisi patlamadı; olay zaten o sırada yaşanmış. Görünüşe göre işin kolayına kaçılmış, ancak bu ihmal bir gencin hayatına mal oluyordu"

OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Meydana gelen facianın ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.M.A. ve F.K. isimli iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • pol1qaz789 pol1qaz789:
    Ramazan topu nedeniyle genç nasıl patlamış çok merak ettim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak
Kuveyt’te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı Kuveyt'te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı
ABD-İran müzakerelerine bir ülke daha katılmış İran’ın teklifini de açıkladılar ABD-İran müzakerelerine bir ülke daha katılmış! İran'ın teklifini de açıkladılar

16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:47
Ronaldo’dan sevgilisine 37.5 milyon dolarlık hediye
Ronaldo'dan sevgilisine 37.5 milyon dolarlık hediye
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
14:34
Tunceli’de 30 yıl sonra bir ilk
Tunceli'de 30 yıl sonra bir ilk
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:47:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.