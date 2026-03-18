Muğla\'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sahur vaktinde geleneksel Ramazan topunun patlatılması sırasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Menteşe ilçesi Kıyamettin Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sahur vakti Ramazan topu atışı bu yıl kana bulandı. Meydana gelen olayda, ateşleme mekanizmasının yakınında bulunan 19 yaşındaki A.A., patlamanın şiddetiyle ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre; sahur vaktini haber vermek amacıyla patlatılan Ramazan topu, ateşleme işlemini gerçekleştiren şahsın yanında duran A.A.'nın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genci gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ENTÜBE EDİLDİ

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç, önce Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu kritik olduğu belirlenen A.A., entübe edilerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre; gencin yüzünde çok sayıda kırık bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, topun patlatıldığı noktanın riskli olduğunu savundu. Bir vatandaş, topun daha güvenli bir noktada atılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Burada top atılması son derece mantıksız. Eskiden bu top daha yukarıda, tepedeki düzlük alanda patlatılırdı. Mevcut yerin hem evlere zararı var hem de riskli. Sahur vaktinde ilk top atıldı ancak ikincisi patlamadı; olay zaten o sırada yaşanmış. Görünüşe göre işin kolayına kaçılmış, ancak bu ihmal bir gencin hayatına mal oluyordu"

OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Meydana gelen facianın ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.M.A. ve F.K. isimli iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.