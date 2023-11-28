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Muğla'da Rus Anne ve Kızının Cesetleri Bulundu - Son Dakika

Muğla'da Rus Anne ve Kızının Cesetleri Bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide, Rus uyruklu anne ve kızı olarak değerlendirilen 1'i çocuk, diğeri kadın 2 ceset bulundu. Cesetler olay yerinden çıkarılarak otopsi için gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

Muğla\'da Rus Anne ve Kızının Cesetleri Bulundu
28.11.2023 - 19:24,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide, Rus uyruklu anne ve kızı olarak değerlendirilen 1'i çocuk, diğeri kadın 2 ceset bulundu.

Bugün akşam saatlerinde İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide, 2 adet ceset bulundu. Biri kız çocuğu diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.

Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi. Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı. Rus uyruklu anne ve çocuğuna ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İçmeler, Bodrum, Muğla, Yerel, Polisiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Rus Anne ve Kızının Cesetleri Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Rus Anne ve Kızının Cesetleri Bulundu - Son Dakika
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