Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı - Son Dakika

Ortaca ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı.

6 KÖPEK BALIĞI AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Şimşek,"Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm" dedi.

BOYLARI YAKLAŞIK 3 METREYE

Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlar da sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, gördükleri köpek balıklarının da insanlardan kaçtığını söylediler. Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda köpek balıklarının boylarının 3 metreye yaklaştığını iddia etti.

Sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpek balıkları bölgede şaşkınlık oluşturdu.