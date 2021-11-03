Su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Tepecik Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde bir evin su kuyusuna "Mercan" isimli köpeğinin düşerek mahsur kaldığını gören Nurten Mutlu, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halat yardımıyla kuyudan çıkardıkları köpeği, sahibine teslim etti.
Köpeğine tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan Mutlu, ekiplere teşekkür etti.
Kurtarma anı itfaiyecilerin cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.
Kaynak: AA
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